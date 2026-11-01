Juventus-Nápoles es mucho más que un gran duelo histórico de la liga italiana y un enfrentamiento lleno de historias cruzadas que afectan sobre todo a los dos entrenadores, Luciano Spalletti y Massimiliano Allegri. Los tres puntos en juego ya son decisivos en la lucha de ambos clubes por una plaza en la Champions: los dos llegan al partido a nueve puntos del Como.

También por eso habrá mucha presión sobre el tercer equipo en el campo, el arbitral, designado por Orsato, responsable de las designaciones y quien ha elegido a Sozza para dirigir el partido. Estas son las jugadas arbitrales más dudosas y polémicas en nuestro análisis.