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kolo muani 2_1Getty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus-Nápoles EN DIRECTO: las últimas noticias sobre las alineaciones, Allegri tiene problemas en defensa y Spalletti vuelve al 3-5-2

Juventus
SSC Nápoles
Serie A
Juventus vs SSC Nápoles

Sigue el Juventus-Napoli, partido de la 10.ª jornada de la Serie A

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Juventus-Napoli es el segundo gran partido que cierra el domingo de la 10.ª jornada de la Serie A 2026/2027. Un encuentro ya fundamental tanto para la Juventus de Luciano Spalletti como para el Napoli de Massimiliano Allegri, empatados a 14 puntos y ya a nueve del Como, que actualmente ocupa el 4.º puesto de la clasificación, el último que da acceso a la Champions League.

De Bruyne y compañía están recuperando el buen ritmo y llegan al partido tras el espectacular empate 3-3 con la Roma y la contundente victoria por 4-1 a domicilio ante el Monza. La Juventus, en cambio, encajó en Génova su segunda derrota en los últimos tres partidos de liga, con una actuación muy alejada de lo que Spalletti espera de sus jugadores.

JUVENTUS-NAPOLI

GOLEADORES: -

  • Juventus-Napoli: posibles alineaciones y ficha del partido

    Juventus-Napoli

    Goleadores: -

    JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Douglas Luiz, Sarr, Koopmeiners, McKennie; Woltemade, Kolo Muani.

    Entr. Spalletti.

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.

    Entr. Allegri.

    Árbitro: Sozza

    Amonestados: -

    Expulsados: -

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    0' El saque inicial será a partir de las 20:45 en el Allianz Stadium de Turín.

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