Hay tiempo hasta el próximo 28 de septiembre, fecha en la que se cerrará el mercado de fichajes en la UAE Pro League, para completar el acuerdo. Según informa el diario turinés, sobre el ex Napoli hay un par de clubes emiratíes que buscan la guinda del pastel para reforzar su ataque y apostarían a ojos cerrados por el delantero centro nacido en 1994.





Habría habido contactos durante la semana entre la directiva de la Juventus y un intermediario que está trabajando para los asiáticos y que ya habría hablado también con el polaco para valorar los márgenes de una operación relámpago.





Por su parte, la Juventus ya habría abierto la puerta a la salida de Milik, convertido de hecho en un separado en casa, lastrado desde hace años por graves lesiones y cerrado el paso por las nuevas llegadas de Kolo Muani, Woltemade y Ekhator. Es más, Spalletti le dejaría salir incluso a título gratuito o a cambio de una indemnización mínima, no superior al millón de euros. El jugador de 32 años está fuera de la lista para la Serie A y en balance pesa 1,8 millones de euros netos al año hasta el 30 de junio, día en el que expira su contrato. No gana fuerza la hipótesis de una rescisión anticipada, motivo por el que la Juventus estaría presionando para su traspaso ya en esta ventana ampliada, aunque la opción sigue siendo compleja.