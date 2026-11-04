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La Juventus se entrenó esta mañana en la Continassa de cara al partido de mañana en casa del AZ Alkmaar, correspondiente a la cuarta jornada de la Europa League. Las buenas noticias llegan de Weston McKennie y Juan Cabal, que acabaron con molestias el partido ganado el domingo ante el Napoli. Ambos, tras realizar por separado la primera parte del entrenamiento, se incorporaron al grupo.

En el caso de Cabal, que sufrió calambres ante el Napoli, no debería haber problemas de cara al viaje a Holanda. En cuanto a McKennie, que fue sustituido en el minuto 45 ante el Napoli por fatiga muscular, Luciano Spalletti tendrá que decidir si lo reserva por precaución ante el AZ, pensando en el partido del domingo en casa de la Fiorentina.