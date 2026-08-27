La Juventus se ha entrenado esta mañana en la Continassa de cara al partido del sábado por la noche, a las 20:45, contra el Parma en el Allianz Stadium. Entre los jugadores de la Juventus a las órdenes de Luciano Spalletti, según informa IlBianconero, Daniele Rugani trabajó al margen, Nico Gonzalez no se entrenó por gestión de cargas y WestonMcKennie se quedó parado debido a una ligera sobrecarga.