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Gianluca Minchiotti

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Juventus: McKennie se detiene; fatiga muscular para el estadounidense

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W. McKennie

Entrenamiento al margen para Rugani y Nico Gonzalez

La Juventus se ha entrenado esta mañana en la Continassa con vistas al partido del sábado por la noche, a las 20:45, contra el Parma en el Allianz Stadium. Entre los jugadores de la Juventus a las órdenes de Luciano Spalletti, según informa IlBianconero, Daniele Rugani ha trabajado al margen, Nico Gonzalez no se ha entrenado por gestión de cargas y WestonMcKenniese ha quedado parado a causa de una ligera sobrecarga.


  • El foco de estos días se centra obviamente en la sustitución de Kenan Yildiz, lesionado en Frosinone y obligado a un largo parón. Las alternativas a disposición de Spalletti son Jeremie Boga y Kerim Alajbegovic.


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