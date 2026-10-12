Debate abierto en el seno de la Juventus tras el empate que logró arrancar en casa del Cagliari. En Sport Mediaset hablaron los exjugadores de la Juventus Massimo Mauro y Alessio Tacchinardi.
Juventus, Mauro: «¿Kolo Muani como Trezeguet? No digamos barbaridades». Tacchinardi: «En enero hay que fichar a un delantero»
«A la Juventus le cuesta marcar y falla mucho de cara a portería; después, siempre encaja. Eso es algo que, para un gran equipo como la Juventus, con su ADN, no puede pasar con tanta facilidad. En Cagliari tienes que ganar. La Juventus no puede depender de Conceicao y Zhegrova para las jugadas de ataque. Son buenos, pero…».
Entonces, al intervenir después de que Sandro Sabatini le dijera a Tacchinardi: «Tú jugaste con Trezeguet. A veces él tampoco tocaba el balón, pero marcaba goles», Mauro bromeó: «No blasfemes, Sandro. No compares a Kolo Muani con Trezeguet».
Alessio Tacchinardi también se pronunció sobre el momento de la Juventus y las actuaciones de Kolo Muani:
«Son dos puntos perdidos porque la Juventus tuvo el balón y creó algunas ocasiones. Pero, cuando tiene que dar un salto de calidad y madurez, todavía no está preparada. Spalletti es un buen entrenador y siempre ha encontrado soluciones para elevar el nivel. Pero esta Juventus no es sólida y puede ganar o perder partidos así. La Juventus sigue siendo la misma, lleva un año así. Kolo Muani no puede estar solo en ataque; hasta el gol hizo una actuación lamentable. Woltemade no es un delantero centro, así que la Juventus tiene que acudir al mercado en enero para fichar a un delantero».
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