«A la Juventus le cuesta marcar y falla mucho de cara a portería; después, siempre encaja. Eso es algo que, para un gran equipo como la Juventus, con su ADN, no puede pasar con tanta facilidad. En Cagliari tienes que ganar. La Juventus no puede depender de Conceicao y Zhegrova para las jugadas de ataque. Son buenos, pero…».





Entonces, al intervenir después de que Sandro Sabatini le dijera a Tacchinardi: «Tú jugaste con Trezeguet. A veces él tampoco tocaba el balón, pero marcaba goles», Mauro bromeó: «No blasfemes, Sandro. No compares a Kolo Muani con Trezeguet».



