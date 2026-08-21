Distinta, pero igualmente delicada, es la situación de Michele Di Gregorio. El ex del Monza no entra en los planes del nuevo proyecto técnico de la Juventus y el club está trabajando para encontrarle un nuevo destino.





Los contactos con el Marsella se han enfriado y, a día de hoy, una cesión a título definitivo parece complicada. En las últimas horas, sin embargo, ha surgido el interés del Bournemouth, que está valorando varios perfiles para reforzar su plantilla.





Además, el portero italiano también estaría en el radar de la Lazio, en una posible operación de mercado que podría volverse especialmente interesante. La Juventus aspira a encontrar una solución que pueda satisfacer a todas las partes y permita a Di Gregorio relanzarse en un club en el que pueda recuperar la continuidad.





Su salida cobraría aún más peso en caso de que Perin también se despidiera de Turín.



