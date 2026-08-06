Juventus-Lucumí, nuevos contactos con el Bolonia: la distancia se reduce, también se trabaja en las contrapartidas

Para tratar de acercarse a las exigencias del Bolonia, la Juventus está estudiando una fórmula alternativa. Según informa Tuttosport, el club turinés estaría valorando la inclusión de una o más contrapartidas técnicas, con el objetivo de reducir el desembolso económico y hacer más sostenible la operación.





Entre los nombres que se están teniendo en cuenta figuran los de Juan Cabal y Fabio Miretti, ambos destinados a salir de Turín en esta ventana de mercado. La Juventus atribuye a los dos jugadores una valoración de entre 10 y 15 millones de euros y considera que pueden representar perfiles interesantes para el Bolonia.





El Bolonia, sin embargo, de momento parece inclinarse por una línea diferente. La directiva emiliana preferiría, de hecho, cerrar la operación exclusivamente sobre la base de un traspaso a título oneroso, sin incluir contrapartidas en la operación Lucumí. Una postura que complica la negociación, pero que no interrumpe los contactos entre los dos clubes.





La negociación sigue, por tanto, abierta. La Juventus sigue considerando a Lucumí uno de los principales objetivos para reforzar la defensa, mientras que el Bolonia está dispuesto a negociar, siempre que se respeten sus valoraciones económicas. Las próximas conversaciones serán decisivas para entender si las partes lograrán encontrar la fórmula adecuada para llegar al acuerdo.











