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Gianluca Minchiotti

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Juventus, Lucumí: «Me inspiro en Cuadrado, llego al equipo más grande de Italia»

Juventus
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Jhon Lucumí

Las primeras palabras del defensa colombiano fichado por la Juventus

Jhon Lucumì, penúltimo fichaje de la Juventus por orden cronológico (el último es Guglielmo Vicario, oficializado hoy), habla para los canales oficiales del club turinés: "Estoy muy contento de haber llegado aquí. Llego al equipo más grande de Italia y estoy realmente emocionado. Estoy deseando adaptarme rápidamente a mis compañeros y echar una mano esta temporada".


El colombiano añade: "¿Si hay un defensa en la historia de la Juventus en el que me inspire? Creo que el primero es Cuadrado. Creo que ha hecho un gran trabajo aquí y es un punto de referencia en Colombia por haber jugado en este equipo. Y luego la Juventus ha tenido grandes defensas: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Creo que son referencias para mí y para todos los jugadores que juegan en nuestra posición".

  • Sobre Spalletti: "Solo nos hemos saludado. Tenemos tiempo para hablar y para entender por él todo lo que quiere que yo pueda hacer por el equipo".


    Por último: "Ahora me siento en una buena fase de madurez. Siento que he dado el paso correcto y, con estos compañeros, que son de altísimo nivel, sé que puedo aportar una ayuda importante y dar mucho a la Juventus. A los aficionados de la Juventus quiero decirles que estoy contento de estar aquí, no veo la hora de verlos en el Allianz Stadium y espero poder devolver todo este cariño en los momentos en los que estemos en el campo".




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