Jhon Lucumí, nuevo defensa de la Juventus, entrevistado por Tuttosport, relata el episodio que protagonizó la pasada temporada con Francisco Conceiçao, cuando el defensor boloñés vestía la camiseta del Bolonia: "¿El rifirrafe con Conceiçao? No, para nada, esas son cosas que se quedan en el campo y se cierran ahí. La verdad es que en ningún momento lo hice con la intención de pelearme. Justo después del partido. Hablamos y le dije: “Hermano, no pasó absolutamente nada”. Y también: “Perdóname si en algún momento te falté al respeto, no lo hice con mala intención”». ¿Y él? «Mostrando su personalidad y la clase que lo distingue, me respondió: “Hermano, no pasó nada, no le di importancia a aquello: estaba concentrado en mi partido”. Son cosas que, precisamente, se quedan sobre el césped: por mi parte, aun así, hubo disculpas, porque a veces se dan situaciones poco agradables, y que pueden interpretarse mal. El vídeo no ayudó, pero todo se quedó ahí. Y hoy tenemos una gran relación".
AFP
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Juventus, Lucumì cuenta el rifirrafe con Conceicao: «Hoy tenemos una gran relación»
Después, Lucumí habla de Spalletti: "Es un técnico muy exigente: quiere ganar siempre, quiere jugar a la perfección y quiere que su equipo esté muy bien. Así que sí, es así: se va «a la guerra», pero teniendo todas las herramientas para hacerlo. Durante la semana trabajamos muy duro para llegar a los compromisos en las mejores condiciones. Lo vemos como el líder y debemos seguir todas sus indicaciones para estar más cerca de los objetivos que queremos alcanzar".
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