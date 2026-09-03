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Juventus, Lucumì cuenta el rifirrafe con Conceicao: «Hoy tenemos una gran relación»

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Jhon Lucumí

El colombiano también habla de Spalletti

Jhon Lucumí, nuevo defensa de la Juventus, entrevistado por Tuttosport, relata el episodio que protagonizó la pasada temporada con Francisco Conceiçao, cuando el defensor boloñés vestía la camiseta del Bolonia: "¿El rifirrafe con Conceiçao? No, para nada, esas son cosas que se quedan en el campo y se cierran ahí. La verdad es que en ningún momento lo hice con la intención de pelearme. Justo después del partido. Hablamos y le dije: “Hermano, no pasó absolutamente nada”. Y también: “Perdóname si en algún momento te falté al respeto, no lo hice con mala intención”». ¿Y él? «Mostrando su personalidad y la clase que lo distingue, me respondió: “Hermano, no pasó nada, no le di importancia a aquello: estaba concentrado en mi partido”. Son cosas que, precisamente, se quedan sobre el césped: por mi parte, aun así, hubo disculpas, porque a veces se dan situaciones poco agradables, y que pueden interpretarse mal. El vídeo no ayudó, pero todo se quedó ahí. Y hoy tenemos una gran relación".


  • Después, Lucumí habla de Spalletti: "Es un técnico muy exigente: quiere ganar siempre, quiere jugar a la perfección y quiere que su equipo esté muy bien. Así que sí, es así: se va «a la guerra», pero teniendo todas las herramientas para hacerlo. Durante la semana trabajamos muy duro para llegar a los compromisos en las mejores condiciones. Lo vemos como el líder y debemos seguir todas sus indicaciones para estar más cerca de los objetivos que queremos alcanzar".

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