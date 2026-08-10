La Juventus acelera por Jhon Lucumí, defensa colombiano del Bolonia: el jugador ya ha alcanzado un acuerdo de cinco años con la Juventus por cerca de 2,5 millones de euros por temporada.





La negociación con el Bolonia sigue adelante, pero el club rossoblù quiere sobre todo efectivo. La Juve ha intentado incluir a Miretti y sobre todo a Cabal, sin éxito, mientras que la hipótesis de Koopmeiners tiene sobre todo tintes de mera sugerencia, teniendo en cuenta el salario del neerlandés. Por Lucumí, la Juventus estaría dispuesta a ofrecer 20 millones de euros de parte fija más bonus fácilmente alcanzables, acercándose así a las exigencias del Bolonia.



