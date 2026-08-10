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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus-Lucumí, acuerdo total: las cifras, al Bolonia solo dinero en efectivo

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Jhon Lucumí

Solo faltan algunos detalles para cerrar la operación de mercado por el defensa colombiano

La Juventus acelera por Jhon Lucumí, defensa colombiano del Bolonia: el jugador ya ha alcanzado un acuerdo de cinco años con la Juventus por cerca de 2,5 millones de euros por temporada.


La negociación con el Bolonia sigue adelante, pero el club rossoblù quiere sobre todo efectivo. La Juve ha intentado incluir a Miretti y sobre todo a Cabal, sin éxito, mientras que la hipótesis de Koopmeiners tiene sobre todo tintes de mera sugerencia, teniendo en cuenta el salario del neerlandés. Por Lucumí, la Juventus estaría dispuesta a ofrecer 20 millones de euros de parte fija más bonus fácilmente alcanzables, acercándose así a las exigencias del Bolonia.


  • La operación parece destinada a cerrarse sin contrapartidas en las próximas horas. Spalletti considera a Lucumí el refuerzo ideal para la defensa: zurdo, rápido al cierre, agresivo en la marca y capaz de iniciar la jugada y acompañar la acción. También ha convencido al técnico la personalidad que el colombiano ha mostrado sobre el campo.


    Juventus y Lucumí se quieren: ahora queda encontrar el acuerdo definitivo con el Bolonia, pero ya es solo cuestión de detalles.





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