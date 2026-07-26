Luciano Spalletti deja atrás el segundo amistoso de esta pretemporada —después del 0-0 ante el Basilea, llegó una victoria por la mínima contra el Standard de Lieja con gol de Miretti— y vuelve a centrarse en el mercado de fichajes. En las declaraciones realizadas al término del partido disputado en Bélgica, el entrenador de la Juventus dejó caer alguna pista sobre los próximos movimientos y, sobre todo, sobre las situaciones consideradas prioritarias. Desde el relevo entre Openda (próximo fichaje del Lyon) y Kolo Muani —la próxima semana puede ser la de la resolución definitiva con el Paris Saint-Germain— hasta la búsqueda de un nuevo portero.





BASTA UN GOL DE MIRETTI CONTRA EL STANDARD: LOS APROBADOS Y LOS SUSPENSOS



