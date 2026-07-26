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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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Juventus: Luciano Spalletti no renuncia al Dibu Martínez: «Puede cambiar de equipo, pero nosotros debemos hacer un mercado cuidadoso». Qué puede pasar

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M. Di Gregorio
M. Perin

El entrenador de la Juventus traza las líneas maestras del último mes del mercado de fichajes

Luciano Spalletti deja atrás el segundo amistoso de esta pretemporada —después del 0-0 ante el Basilea, llegó una victoria por la mínima contra el Standard de Lieja con gol de Miretti— y vuelve a centrarse en el mercado de fichajes. En las declaraciones realizadas al término del partido disputado en Bélgica, el entrenador de la Juventus dejó caer alguna pista sobre los próximos movimientos y, sobre todo, sobre las situaciones consideradas prioritarias. Desde el relevo entre Openda (próximo fichaje del Lyon) y Kolo Muani —la próxima semana puede ser la de la resolución definitiva con el Paris Saint-Germain— hasta la búsqueda de un nuevo portero.


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  • LAS PALABRAS DE SPALLETTI

    Y a este respecto, pese a que en las últimas horas se ha extendido cierto pesimismo sobre la capacidad de convencer al Aston Villa para que rebaje sus pretensiones por Emiliano Martinez, Spalletti no tiene dudas al explicar qué espera de la directiva de la Juventus: «Ahora mismo ya tenemos dos porteros, queremos añadir competitividad y estamos buscando a otro. Veremos, hay muchos que ahora encontrarán nuevos destinos. Dibu Martinez es uno de ellos, probablemente puede cambiar de equipo, pero nosotros debemos hacer un mercado atento y prudente, no tenemos muchísimas posibilidades de gastar mucho dinero». Traducido: el guardameta de la selección argentina sigue siendo la absoluta primera opción porque, a diferencia de las alternativas que llevan a Guglielmo Vicario, del Tottenham, Zion Suzuki, del Parma, Vanja Milinkovic-Savic, del Napoli, o Noah Atubolu, del Friburgo, elevaría notablemente el nivel de personalidad y carisma también dentro del vestuario.

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  • LA SITUACIÓN

    El Dibu Martínez tiene todavía un contrato largo con el Aston Villa (vence en 2029), gana mucho (7 millones de euros por temporada) y por él el club inglés exige una cifra de entre 10 y 15 millones de euros. Demasiados para la Juventus, que estaría dispuesta a hacer una inversión en el salario del argentino, un contrato de tres años pero por cantidades más contenidas, y espera llegar a un acuerdo con el Aston Villa por una cifra que no supere los 5-6 millones de euros. El mercado todavía es largo, Martínez está actualmente de vacaciones después de haber llegado hasta el final del Mundial y su club es consciente de que desde hace al menos un año el jugador pide ser liberado para afrontar un nuevo desafío. La de jugar en Italia y vestir la camiseta de la selección italiana le intriga especialmente, pero probablemente hará falta mucha paciencia y capacidad de mediación para llegar a una eventual definición.

  • QUÉ CAMBIA PARA DI GREGORIO Y PERIN

    Al mismo tiempo, para que llegue un posible nuevo número uno para defender la portería de la Juventus, alguien tendrá que hacerle sitio. La sensación es que detrás de las declaraciones de Luciano Spalletti desde Lieja también se esconde la petición al director deportivo Massara y al consejero delegado Carnevali de encontrar una solución de salida para uno de los dos, Di Gegorio o Perin. Ninguno de los dos convence plenamente al técnico toscano: el primero había estado en el centro de una petición de información del Besiktas en las últimas semanas, pero la vía no ha despegado, mientras que al segundo le gustaría jugar más después de varias temporadas como suplente, aunque por el momento ninguna hipótesis parece estar especialmente caliente.

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  • HAY PRISA

    Llegados al final de julio y con un campeonato que empieza dentro de aproximadamente un mes, Spalletti y la Juventus tendrían prisa por cubrir al menos un par de vacantes en puestos clave, para llegar al debut contra el Frosinone con alguna certeza más. Si para el delantero solicitado por el técnico el camino parece estar algo más trazado, para el portero, así como para eventuales nuevos refuerzos en los extremos y en el centro del campo, la situación sigue atravesando una delicada fase de estancamiento. Con el nombre del Dibu Martínez siempre en lo más alto de los pensamientos de todos.

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