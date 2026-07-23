Juventus, Loïs Openda, de camino al Lyon: quedan por concretar los últimos detalles económicos

Openda ha decidido marcharse de la Juventus tras el amistoso contra el Standard de Lieja. Spalletti, mermado por la lesión de Ekhator, le alineará el sábado; a partir del lunes podría despedirse para fichar por el Lyon: Según rumores franceses confirmados por La Gazzetta dello Sport, el belga está a punto de aceptar la oferta del equipo de Paulo Fonseca, que superó a Crystal Palace y Lens en la puja. La operación se cerraría como cesión onerosa con opción de compra, pues ningún club paga los 40 millones que pide la Juventus. Queda por ver si la Juventus contribuirá al salario de 7,4 millones brutos o si el Lyon asumirá la totalidad. Es poco probable, pues su jugador mejor pagado, Tolisso, cobra 5,4 millones brutos por temporada.