Son días clave para Loïs Openda. El delantero de la Juventus está a punto de dejar Turín, donde no tendrá minutos la próxima temporada. Spalletti le dio varias oportunidades, pero el belga no las aprovechó y quedó relegado en la jerarquía. Renunciar a cualquier traspaso y quedarse por su salario de unos 4 millones de euros netos por temporada podría condenarlo a otro año en el banquillo. Marcharse es la mejor opción para relanzar su carrera y convencer a Van Bommel para la nueva etapa de la selección belga.
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Juventus, Loïs Openda, de camino al Lyon: quedan por concretar los últimos detalles económicos
EL LYON LLEVA VENTAJA SOBRE EL LENS Y EL CRYSTAL PALACE
Openda ha decidido marcharse de la Juventus tras el amistoso contra el Standard de Lieja. Spalletti, mermado por la lesión de Ekhator, le alineará el sábado; a partir del lunes podría despedirse para fichar por el Lyon: Según rumores franceses confirmados por La Gazzetta dello Sport, el belga está a punto de aceptar la oferta del equipo de Paulo Fonseca, que superó a Crystal Palace y Lens en la puja. La operación se cerraría como cesión onerosa con opción de compra, pues ningún club paga los 40 millones que pide la Juventus. Queda por ver si la Juventus contribuirá al salario de 7,4 millones brutos o si el Lyon asumirá la totalidad. Es poco probable, pues su jugador mejor pagado, Tolisso, cobra 5,4 millones brutos por temporada.
LISTO PARA LA CHAMPIONS LEAGUE
Se espera que Openda regrese a Francia, donde en la temporada 2022-2023 marcó 21 goles con el Lens en la Ligue 1. Busca una liga y un entorno conocidos, un equipo y un entrenador que le brinden confianza y saquen lo mejor de él. Fonseca ya habló con él y espera incorporarlo el lunes, once días antes de la ida de la tercera ronda de la Liga de Campeones contra el Sparta de Praga (4 de agosto en República Checa, vuelta el 11 en Francia).
¿CUÁNTO LE HA COSTADO A LA JUVENTUS?
Openda llegó a Turín el último día del mercado de fichajes de verano de 2025, tras fracasar las negociaciones de Damien Comolli con el París Saint-Germain por Kolo Muani. El belga llega procedente del Leipzig por 43,9 millones (cesión y opción de compra obligatoria) y cobrará 7,4 millones brutos por temporada. Su contrato con la Juventus vence en 2030.
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