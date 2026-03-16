Juventus: Locatelli, el mejor de Europa en cuatro situaciones de juego

En cuanto al número de pases hacia delante realizados y al de acciones progresivas (es decir, cuántas veces una carrera con el balón permite acercarse de forma significativa al área rival), Manuel Locatelli supera a Vitinha y a Fabián Ruiz del PSG, a Kimmich y Pavlovic del Bayern, y a Modrić, Rodri o Pedri. El capitán de la Juventus se encuentra entre los mejores de Europa según esta estadística, publicada en el perfil X de la web de estadísticas DataMb.

En los primeros 8 partidos de la actual liga, con Tudor y Brambilla en el banquillo, Locatelli ha promediado 57,63 pases completados y 25,75 hacia delante. En los siguientes 18 partidos con Luciano Spalletti, los pases completados han aumentado a 75,33 por partido (+30 %), los hacia delante a 36,72 (+43 %) y las apariciones entre los mejores «pasadores» en el último tercio a 12. Con Spalletti, Locatelli juega más adelantado y de forma más ofensiva. Según DataMb, Locatelli es el primer centrocampista de las cinco principales ligas europeas en pases progresivosrealizados (los que permiten ganar más de 9 metros de campo), en pases hacia delante, en pases largos y en pases en el último tercio del campo; tercero en toques de balón, pases completados y pases cortos completados; cuarto en duelos ganados.