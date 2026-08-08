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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, lo mejor y lo peor contra el Inter: desastre de Di Gregorio, David fue un fantasma, destellos de Alajbegovic y Kolo Muani

Juventus
Serie A

Los aprobados y suspendidos del equipo de Spalletti en el partido perdido contra el Inter

La Juventus cae por 2-1 ante el Inter en el Derby d'Italia disputado en un amistoso en el Optus Stadium de Perth, en Australia. Para el Inter marcaron Dimarco y Diouf, mientras que para la Juventus Conceicao recortó distancias.


A continuación, los aprobados y los suspensos en las filas de la Juventus.



  • ARRIBA


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  • DOUGLAS LUIZ

    Preciso en los pases, en la elaboración del juego en el centro del campo y en las coberturas. También deja una deliciosa asistencia para Cambiaso, que, sin embargo, en lugar de tirar intenta ponerla en el centro. Con actuaciones como esta, el brasileño, entre los mejores en la pretemporada de la Juventus, refuerza su voluntad, y sus opciones, de seguir en la Juventus.


  • KOLO MUANI

    Es su primera aparición de la temporada y está por detrás de sus compañeros en la preparación, pero en comparación con el desdibujado David de la primera parte, su presencia ya se hace notar, como referencia y punto de apoyo ofensivo para sus compañeros, que lo buscan y, a menudo, lo encuentran. En el asedio final de la Juventus hace sentir su peso también dentro del área de penalti.


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  • ALAJBEGOVIC

    Su impacto es positivo: cabeza alta, mirada orientada a encarar al rival, con la doble opción del regate y el disparo, o del pase para sus compañeros, sobre todo para Kolo Muani en esta primera aparición con la camiseta de la Juventus. Va retrasado en la preparación, pero algún destello invita al optimismo de cara al futuro, aunque en el final del partido golpea débilmente el balón que podía haber dado el empate al equipo de Spalletti.


  • CONCEICAO

    Entra con buena actitud, y se queja de la lentitud con la que a menudo le sirven sus compañeros: al final del partido encuentra el gol que hace menos amarga la derrota de la Juventus.

  • FLOP

  • DAVID

    Un auténtico fantasma, que deambula sin tocar el balón durante toda la primera parte. Hacer la pretemporada y jugar sabiendo que tu club te quiere vender no debe de ser fácil, pero la (no) actuación del canadiense es verdaderamente bochornosa. Si las premisas son estas, para el jugador y para la Juventus sería deseable encontrar una solución de salida que satisfaga a todas las partes.


  • Di Gregorio

    En el primer gol del Inter, obra de Dimarco, Di Gregorio quizá se tira ligeramente tarde, pero las principales culpas son de quien deja libre al jugador del Inter para apuntar y disparar sin oposición desde el área. En el segundo gol, de Diouf, en cambio las culpas de Di Gregorio son evidentes: en el remate cercano pero no irresistible del jugador del Inter, el intento de parada por parte del guardameta de la Juventus es torpe e inseguro, y el balón termina en la red.




  • CAMBIASO

    En comparación con el partido ante el Chelsea, cuando fue de los mejores, hoy está muy impreciso y falla muchos pases. No aprovecha como debe una intuición de Douglas Luiz, al preferir un apoyo hacia el centro del área en lugar de un remate de zurda desde una posición no difícil. Tanto en fase de cobertura como en fase ofensiva, su partido es incierto y está lleno de pequeñas distracciones.


  • LA FICHA DEL PARTIDO

    JUVENTUS-INTER 1-2

    GOLES: 20' Dimarco (I), 62' Diouf (I), 85' Conceiçao (J).


    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu (46' Celik), Bremer (65' Rugani), Kelly (46' Cabal), Cambiaso (77' Boga); Douglas Luiz (46' Koopmeiners), Locatelli (65' Arthur); Zhegrova (46' Conceiçao), McKennie (65' Miretti), Yildiz (46' Alajbegovic); David (46' Kolo Muani). (A disp. Perin, Pinsoglio, Nava, Milik, Owusu, Puche, Oboavwoduo, Licina, Durmisi). Ent. Spalletti.


    INTER (3-5-2): Provedel (65' Martinez); Pavard (65' Bisseck), Bovio, Bastoni (58' Diouf); Luis Henrique, Barella (58' Frattesi), Calhanoglu (46' Zielinski), Mkhitaryan (58' Stankovic), Dimarco (46' Carlos Augusto); Esposito (65' Lavelli), Bonny (58' Iddrissou). (A disp. Di Gennaro, Mosconi, Marello, Maye, Topalovic, Farronato). Ent. Chivu.


    ÁRBITRO: Danaskos (Australia).


    AMONESTADO: Rugani (J).

Amistosos
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