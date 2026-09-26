Juventus, llega Neto: el domingo, reconocimiento médico y firma

Neto ya jugó en la Juventus entre 2015 y 2017, acumulando 22 partidos y ganando 2 Scudetti, 2 Copas de Italia y una Supercopa italiana. En su carrera, el guardameta brasileño también ha ganado dos veces la Copa de España (una con el Valencia y una con el Barcelona) y una plata olímpica con Brasil en los Juegos de Londres 2012.





Neto, que en 2025-26 había jugado con el Botafogo (18 partidos) y que antes de la llamada de la Continassa estaba sin equipo, llega a la Juventus para ocupar el rol de suplente del portero titular, Guglielmo Vicario.











