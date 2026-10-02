Juventus: Licina vuelve a Turín, hoy Spalletti lo observa de cara al futuro

Hay quien en la Turín juventina, cuando se habla de Adin Licina, ya habla de un pequeño arrepentimiento. El talentoso mediapunta/extremo ofensivo de la generación de 2007 fue integrado de hecho en el primer equipo de la Juventus entrenado por Luciano Spalletti durante casi todo el verano, pero luego se eligió para él un camino que lo llevó a salir cedido al Cremonese.

Hoy el alemán volverá a saltar al campo en la Continassa, lo hará como rival en el amistoso que los dos clubes han organizado para mantenerse en forma en este largo parón y precisamente él será uno de los jugadores a seguir del partido también con vistas al futuro y, por qué no, incluso de cara a enero.