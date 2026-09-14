Juventus, Licina es un caso internacional: todavía tiene que elegir para quién jugar

Adin Licina, cedido por la Juventus a la Cremonese, dejó destellos de clase en el 2-2 en Cesena, como el magnífico control sobre la línea de banda que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.





Licina, que llegó a la Juventus procedente del Bayern de Múnich, está llamando la atención en Italia y en el extranjero. La cesión a la Serie B divide las opiniones entre quienes habrían querido verlo de inmediato en la Juventus y quienes, en cambio, consideran que es la temporada ideal para completar su maduración.





Sin embargo, también está sobre la mesa su futuro internacional. Nacido en Alemania y formado en las categorías inferiores de la selección alemana desde la sub-15 hasta la sub-19, Licina todavía puede elegir qué selección absoluta representar. Alemania sigue siendo una opción prestigiosa, pero la competencia en el puesto de extremo ofensivo es altísima.