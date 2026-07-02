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cm grafica ekhator juventus ufficiale 2026 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, las primeras palabras de Ekhator: «Con Spalletti hay margen para crecer aún más»

Juventus
J. Ekhator

El delantero procedente del Genoa afirmó: «Venir a la Juventus es la mejor decisión para mi carrera y para seguir creciendo».

Jeff Ekhator, delantero nacido en 2006 fichado de forma definitiva del Genoa, se estrena como jugador bianconero en los canales oficiales: «Venir a la Juventus es la mejor decisión para crecer. Llamé a mi agente y a mi familia, y todoscoincidieron: es una oportunidad única».


«Soy un jugador que se destaca principalmente por mis incursiones en profundidad; en los últimos años también he aprendido a jugar en equipo y a mantener la posesión del balón, y es una alegría inmensa haber llegado aquí: estoy deseando empezar, llego a un club que ha ganado mucho y que siempre está ahí arriba —añade Ekhator—. Hay muchas cosas en las que aún tengo que mejorar y en las que tengo que trabajar, y creo que estoy en el equipo adecuado para hacerlo. Con el entrenador (Spalletti, nota del editor) creo que puedo seguir creciendo».


  • EL COMUNICADO

    Juventus ha anunciado la compra definitiva del futbolista Jeff Osayuki Ekhator al Genoa CFC por 16 millones de euros, pagaderos en tres años, más 0,4 millones en gastos accesorios. Además, se prevén primas de hasta 2 millones de euros si se alcanzan ciertos objetivos deportivos. La Juventus ha firmado con el jugador un contrato hasta el 30 de junio de 2031».

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