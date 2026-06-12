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grafica comolli juventus 16.9 CMGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus: las palabras de despedida de Comolli y el acuerdo sobre la indemnización por despido

Juventus
Fichajes

El saludo oficial del directivo francés a los bianconeri

Comunicado oficial de la Juventus: «Damien Comolli, quien se incorporó en junio de 2025, ha renunciado hoy. Le agradecemos su trabajo y le deseamos lo mejor».


Comolli ha agradecido a la familia juventina: «He decidido dejar mi cargo de director ejecutivo del Juventus Football Club con efecto inmediato. Quiero agradecer a John Elkann y a Exor por permitirme liderar este prestigioso club. También reconozco el esfuerzo y la profesionalidad de todos mis compañeros de la Juventus y deseo lo mejor a todos los equipos, masculinos y femeninos, para la temporada que está a punto de comenzar».


  • El directivo francés concluye: «Quiero agradecer a la afición bianconera por su increíble apoyo. Ellos hacen único este club».


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  • LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO

    Según IlBianconero.com, El acuerdo, a cambio de la dimisión de Damien Comolli y la renuncia a futuras reclamaciones, establece un pago bruto de 850 000euros por parte del club y la renuncia de la Juventus a reclamar la devolución del bonus de fichaje previsto en la carta de contratación del 1 de junio de 2025.