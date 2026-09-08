Juventus: las causas de las lesiones, las contradicciones del mercado y Spalletti, que debe encontrar nuevas soluciones para el ataque

Empecemos por las lesiones. Las causas son distintas, porque van desde lesiones traumáticas (Yildiz) hasta problemas musculares previos (Thuram), para terminar con pequeñas molestias que llegan de otras experiencias (Sarr), pero quizá, haciendo balance, se pueda encontrar un hilo conductor. Y se puede pensar que una de las causas que han llevado a la Juventus, en los últimos años, a ser el equipo con más futbolistas lesionados de media de toda la Serie A haya que buscarla también en los continuos cambios producidos en la Continassa.





Porque, del mismo modo que en la cúpula se han ido sucediendo Paratici, Cherubini, Giuntoli, Comolli y Carnevali, y en el banquillo Allegri, Sarri, Pirlo, de nuevo Allegri, Motta, Tudor y Spalletti, también la figura del preparador físico de la Juventus ha vivido una trayectoria complicada de continuos cambios. Tras los cinco años de Simone Folletti entre 2014 y 2019, desde 2019 hasta hoy se han sucedido: Losi, Ranzato, Bertelli, de nuevo Folletti, Colinet, Licini, Pertusio, Ragnacci y, ahora, Sinatti. Cambios continuos que, desde luego, no ayudan.



