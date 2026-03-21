Juventus, la victoria por puntos no existe: una oportunidad desperdiciada por dos errores garrafales. Vuelven Vlahovic y Milik, que están por encima de David y Openda

Se dirá que, por puntos, la Juventus se lo habría merecido. Y es cierto. Pero la «victoria por puntos» en el fútbol no existe…

En cambio, existe el pesar —para Spalletti— de haber desperdiciado la oportunidad de alcanzar el cuarto puesto, ahora amenazado tanto por el Como como por la Roma. Todo por un par de errores evidentes y garrafales, que eclipsan incluso cualquier análisis sobre el juego colectivo y el rendimiento en general. Los famosos detalles que marcan la diferencia. Gol del empate: Cambiaso se deja engañar por Berardi y Bremer es adelantado por Pinamonti. Penalti fallado: Locatelli patea flojo y por el centro.

Y todo lo demás cuenta relativamente. Porque en el fútbol —precisamente— no existe la «victoria por puntos».