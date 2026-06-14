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CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

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Juventus, la reunión entre Carnevali y Spalletti podría reabrir la renovación de Vlahovic

Juventus
Fichajes
Serie A
D. Vlahovic

Carnevali y Spalletti también hablaron de la renovación de Vlahovic en la reunión sobre el mercado de fichajes celebrada en la Toscana.

La llegada de Giovanni Carnevali como nuevo director general de la Juventus, en sustitución de Damien Comolli, puede cambiar el mercado de fichajes del club. Carnevali se reunió en Forte dei Marmi con Luciano Spalletti para planificar la plantilla de la próxima temporada.

Tras la charla del viernes, el sábado 13 se reunieron para analizar varios temas: los intocables de Spalletti y la posible reapertura de las negociaciones para renovar a Dusan Vlahovic. Una opción que parece sensacionalista, pero que podría concretarse en los próximos días.

El director general analiza todos los casos, incluido el del serbio, cuyo contrato vence el 30 de junio. Su situación sigue siendo delicada, pero la salida de Comolli podría cambiar las cosas. Antes las diferencias parecían insalvables, pero Carnevali podría barajar de nuevo las cartas.


  • NO SOLO LA DISTANCIA ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA

    Según Tuttosport, los problemas entre Vlahovic y Damien Comolli no fueron solo económicos. La diferencia entre los ocho millones anuales que pedía y los cinco ofrecidos era grande, pero a Comolli tampoco le gustaron los métodos de negociación del delantero y sus agentes.

    Más allá de la rigidez de Comolli, ladirectiva mantenía una línea clara. Giorgio Chiellini, sobre la renovación de Vlahovic, declaró: «Lo siento mucho, hasta el último momento se mantuvo fiel a la Juve. Es una persona seria. Con estas cifras, Vlahovic no se quedará en Italia, aunque es legítimo que busque otro tipo de contrato».


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  • CONDICIONES PARA LA RENOVACIÓN

    Renovar a Vlahovic puede salirle más barato a la Juventus que fichar otro delantero, siempre que el jugador acepte las condiciones del club. Los bianconeri no pagarán los ocho millones de salario más otros ocho de comisiones, pero si bajan las pretensiones, la renovación sigue sobre la mesa.

    Además, en la Juventus hay quien presiona para confirmarlo: Luciano Spalletti.

  • EL PAPEL DE SPALLETTI

    Spalletti está abierto a que Vlahovic se quede. El entrenador lo ve como el delantero ideal para su estilo y el jugador, nacido en 2000, también lo valora. Sin embargo, solo contará con él si no altera el equilibrio del vestuario.

  • VLAHOVIC SIGUE EN TURÍN

    Vlahovic se quedó en Turín a la espera de señales de la Juventus. Más que una espera, es una esperanza; lo cierto es que sigue priorizando al club.

    La renovación, antes parada, podría reanudarse si el serbio rebaja sus pretensiones y muestra una actitud más colaboradora en la negociación.