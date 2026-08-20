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Emanuele Tramacere

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Juventus, la prioridad es el lateral: de Emerson a Shaw, todos los nombres

Juventus
Fichajes
Emerson Royal
C. Augusto
D. Raum
L. Shaw
A. Carreras
R. Ait Nouri

Para Luciano Spalletti hace falta una pareja de jugadores por puesto y el que ha quedado descubierto es precisamente el del lateral (derecho o izquierdo en función de la posición de Celik).

A la espera de las salidas de Jonathan David, Arthur Melo y posiblemente también de Teun Koopmeiners para los últimos movimientos en el centro del campo y en ataque, la Juventus sigue moviéndose en el mercado tratando de satisfacer las peticiones de Luciano Spalleti. La prioridad, ante todo en términos numéricos y después técnicos, es sin duda la de incorporar un lateral puro, preferiblemente por la banda izquierda, que pueda alternarse o sustituir a Cambiaso, cuyo último año no ha sido regular.

Así que es el turno de nombres y negociaciones con perfiles que van desde el joven con proyección hasta el valor seguro, pasando por fichajes de gran experiencia. Estos son todos los nombres.

  • Spalletti quiere dos jugadores por puesto

    Las llegadas de Kolo Muani, Alajbegovic, Lucumi y Vicario han completado de hecho una plantilla como la de la Juventus que necesitaba numerosas revisiones. Analizando la plantilla al completo (y teniendo en cuenta también a todos esos jugadores que hoy están en exceso) existe una sola posición en la que, atendiendo a las peticiones de Spalletti, la Juventus está descubierta.


    "Debemos mejorar esta doble posición de la plantilla. Necesitamos más jugadores que puedan pelear por un puesto" dijo el entrenador después del medio amistoso interno con la Next Gen y la única posición que sigue vacante es la de lateral, posiblemente izquierdo.

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  • Emerson, lesión «simple»

    La vía que podría concretarse con más facilidad es la que conduce a Marsella, donde el club francés lidia con serios problemas de Fair Play Financiero y vería con buenos ojos la salida de jugadores con fichas elevadas. Entre ellos está Emerson Royal, ex de la Roma y exinternacional italiano, que conoce bien la Serie A e Italia. Al OM también le ha sido propuesto el préstamo de Michele Di Gregorio y la operación, con un intercambio de cesiones, podría cerrarse en poco tiempo.

  • EL FICHAJE JOVEN

    Entre los nombres con más proyección de futuro, pero en consecuencia menos ventajosos desde el punto de vista económico, está el de Rayan Ait-Nouri, no central en el City de Maresca y que se quedó en el banquillo durante los 90 minutos del Community Shield perdido contra el Arsenal.

    Luego está Álvaro Carreras, no central para José Mourinho en el Real Madrid, pero pagado carísimo para devolverlo a casa después de un peregrinaje entre el Manchester United y el Benfica hace solo un año.

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  • El valor seguro y la oportunidad de última hora

    Gustan mucho, pero a día de hoy se les considera intocables salvo ofertas fuera de mercado, que la Juventus no puede ni quiere permitirse, tanto David Raum, alemán nacido en 1998 y con contrato hasta 2027 con el Leipzig, como Carlos Augusto, que tiene contrato con el Inter hasta el 30 de junio de 2028 y aún no ha encontrado la manera de renovar su contrato.

    La oportunidad de final de mercado podría, en cambio, estar representada por Luke Shaw, ya casi un emblema del Manchester United, que sin embargo lleva tiempo buscando a su sustituto y está a un paso de Alejandro Balde, hoy empujado a la puerta de salida por el Barcelona. El español abriría la puerta a la marcha del inglés y la Juventus podría aprovechar al vuelo la oportunidad de última hora.

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