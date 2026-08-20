Juventus, la prioridad es el lateral: de Emerson a Shaw, todos los nombres

A la espera de las salidas de Jonathan David, Arthur Melo y posiblemente también de Teun Koopmeiners para los últimos movimientos en el centro del campo y en ataque, la Juventus sigue moviéndose en el mercado tratando de satisfacer las peticiones de Luciano Spalleti. La prioridad, ante todo en términos numéricos y después técnicos, es sin duda la de incorporar un lateral puro, preferiblemente por la banda izquierda, que pueda alternarse o sustituir a Cambiaso, cuyo último año no ha sido regular.

Así que es el turno de nombres y negociaciones con perfiles que van desde el joven con proyección hasta el valor seguro, pasando por fichajes de gran experiencia. Estos son todos los nombres.