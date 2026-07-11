Juventus: la pista Vlahovic sigue caliente; su taquilla aún está llena. Massara podría reunirse con el padre del delantero

En la Continassase ha notado un detalle: Filip Kostic ya vació su taquilla tras acabar su contrato, pero la de Dusan Vlahovic sigue intacta. Sus pertenencias siguen en su sitio desde la última jornada contra el Torino, lo que alimenta las especulaciones sobre un posible acercamiento a la Juventus.

Tras semanas de distanciamiento y una negociación interrumpida, eljugador habría mostrado disposición a reabrir el diálogo y rebajar sus pretensiones económicas. La Juve lo sigue con interés, sin prisas.





El club, ahora dirigido por Giovanni Carnevali, aún no se ha reunido con el jugador, pero el tema ya está sobre la mesa para el nuevo director deportivo, Frederic Massara. La decisión se tomará tras una reunión cara a cara, mientras la Juventus sigue explorando la opción de Randal Kolo Muani.





Por ahora su futuro sigue en el aire, pero esa taquilla llena sugiere que el vínculo con la Juventus aún no se ha roto.