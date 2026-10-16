Es una idea que cobra fuerza con el paso de las horas: Randal Kolo Muani y Nick Woltemade juntos desde el primer minuto en el Juventus-Lazio del domingo por la noche. La presencia de ambos delanteros de la Juventus sobre el césped en el tramo final del partido que ganó la Vieja Señora en el campo del Celta de Vigo, en la Europa League, cambió la cara del equipo y culminó la remontada. Ambos marcaron y ambos fueron de menos a más.





Woltemade, que había jugado mal en la primera parte, como casi todo el equipo, salió tras el descanso con otra actitud, hasta que marcó, en el minuto 58, el gol del empate, su segundo tanto con la camiseta de la Juve tras el que anotó de penalti ante el NEC, también en la Europa League. Después, la entrada de Kolo Muani en el minuto 64 en lugar de un desdibujado Alajbegovic dio un impulso al equipo y al propio Woltemade, que se movió aún mejor y con más incisividad. Hasta que el francés marcó el gol de la victoria en el minuto 92.



