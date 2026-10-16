Es una idea que cobra cada vez más fuerza con el paso de las horas: Randal Kolo Muani y Nick Woltemade juntos sobre el césped desde el primer minuto en el Juventus-Lazio del domingo por la noche. La presencia de ambos delanteros de la Juventus en el terreno de juego, en el tramo final del partido que ganó la Juventus en la Europa League en el campo del Celta de Vigo, cambió la cara al equipo y culminó la remontada. Ambos marcaron y ambos fueron de menos a más.





Woltemade, que en la primera parte había jugado mal, como casi todo el equipo, salió al campo en la segunda con otra actitud, hasta marcar, en el minuto 58, el gol del empate, su segundo tanto con la camiseta de la Juventus tras el que anotó de penalti ante el NEC, también en la Europa League. Después, la entrada de Kolo Muani en el minuto 64 en lugar de un apagado Alajbegovic dio un impulso al equipo y al propio Woltemade, que se movió aún mejor y con más incisividad. Hasta el gol de la victoria marcado por el francés en el minuto 92.



