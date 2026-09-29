Ya han pasado 6 partidos, 5 de liga y 1 de Europa League, pero Teun Koopmeiners sigue sin convencer al 100% a Luciano Spalletti. El técnico toscano se ha visto, forzado por las circunstancias, obligado a darle espacio y minutos, pero las respuestas dadas sobre el campo no han satisfecho al entrenador.





¿Y entonces? Con un balance afectado y con la necesidad de volver al mercado, el ex del Atalanta, informa la Gazzetta dello Sport, volverá a ser puesto en el mercado, intentando esta vez no encontrar su oposición a una cesión definitiva.



