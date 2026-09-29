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Emanuele Tramacere
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Juventus: Koopmeiners vuelve a estar en venta, las cifras para no generar minusvalías

Juventus
T. Koopmeiners

El centrocampista neerlandés será uno de los sacrificables en el mercado de enero para hacer caja.

Ya han pasado 6 partidos, 5 de liga y 1 de Europa League, pero Teun Koopmeiners sigue sin convencer al 100% a Luciano Spalletti. El técnico toscano se ha visto, forzosamente, obligado a darle espacio y minutos, pero las respuestas ofrecidas sobre el campo no han satisfecho al entrenador.


¿Y ahora qué? Con un balance castigado y con la necesidad de volver al mercado, el ex de Atalanta, informa la Gazzetta dello Sport, será puesto de nuevo en el mercado, intentando esta vez no encontrar su oposición a un traspaso a título definitivo.


  • A la Juve le cuesta arrancar

    No es solo una cuestión de meros números, porque en el acta figuran un gol y una asistencia en este arranque de temporada. Lo que no gusta a Spalletti, a los aficionados y a la directiva (que ve en el balance las cifras descomunales por amortización y salario) es la personalidad con la que salta al campo, además de esa necesidad, incumplida, de que cargue a la Juventus sobre sus hombros.

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  • OBJETIVO VENTA, QUIÉN LO QUERÍA

    Seguirán existiendo posibilidades de llegar a un giro (necesariamente, dada la emergencia), pero el objetivo de la Juventus sigue siendo vender a Koopmeiners a título definitivo en enero.

    En verano, los clubes interesados en una compra a título definitivo eran el Besiktas y un par de clubes árabes, mientras que Galatasaray, Manchester United, Mónaco y Newcastle apostaban por una simple cesión.

  • La cifra para no generar minusvalía

    ¿Pero por qué cifra puede permitirse la Juventus traspasar al neerlandés? Poder permitírselo, sí, porque con un balance que se cerrará con unos números rojos de unos 60 millones y los ingresos de la Champions que no llegaron, Giovanni Carnevali tiene la necesidad de incrementar los datos de Player Trading y no puede incluir en modo alguno minusvalías en el balance.


    Y Koopmeiners, a 30 de junio de 2026, seguía pesando por 31 millones de euros, con una cuota de amortización de unos 10 millones de euros. En consecuencia, en caso de salida con traspaso definitivo durante el mes de enero, para no generar minusvalías hará falta una venta por no menos de unos 26 millones de euros.

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