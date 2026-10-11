Juventus, Kolo Muani: «Estoy nervioso por el resultado. Con Woltemade tengo más libertad»

Randal Kolo Muani fue, muy a su pesar, protagonista del empate 1-1 de la Juventus ante el Cagliari a domicilio en Cerdeña. El partido estuvo durante mucho tiempo 1-0 a favor de los sardos, pero él logró empatarlo con su primer gol de la temporada en la Serie A. Sin embargo, también desperdició al menos otras dos ocasiones clarísimas en los minutos finales, por lo que el encuentro terminó en tablas. En declaraciones a Dazn, el exjugador del Tottenham y del PSG confirmó su frustración por el resultado, aunque también dejó un importante mensaje táctico sobre la presencia de Woltemade a su lado en el campo.



