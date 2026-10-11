Randal Kolo Muani fue, muy a su pesar, protagonista del empate 1-1 de la Juventus ante el Cagliari a domicilio en Cerdeña. El partido estuvo durante mucho tiempo 1-0 a favor de los sardos, pero él logró empatarlo con su primer gol de la temporada en la Serie A. Sin embargo, también desperdició al menos otras dos ocasiones clarísimas en los minutos finales, por lo que el encuentro terminó en tablas. En declaraciones a Dazn, el exjugador del Tottenham y del PSG confirmó su frustración por el resultado, aunque también dejó un importante mensaje táctico sobre la presencia de Woltemade a su lado en el campo.
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Juventus, Kolo Muani: «Estoy nervioso por el resultado. Con Woltemade tengo más libertad»
NERVIOSO POR EL RESULTADO
«¿Sensaciones sobre el partido? Estoy un poco nervioso por cómo ha ido. Hemos tenido ocasiones y teníamos que volver a casa con los 3 puntos».
CON WOLTEMADE TENGO MÁS ESPACIO
«En el descanso, el entrenador nos dijo que pusiéramos más centros y, con la entrada de Woltemade, para mí fue más fácil. Generamos mucho. Con Woltemade en el campo, los rivales tienen una preocupación más y yo tengo más libertad».
MENTALMENTE ME FALTABA EL GOL
«No es fácil para un delantero cuando no llega el gol, pero siempre he sentido la confianza de todos. Hay que trabajar y seguir adelante».
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