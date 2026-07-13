Juventus: Kim no deja el Bayern de Múnich, a menos que llegue una oferta irrechazable

El futuro de Minjae Kim da un giro inesperado. Tras semanas de rumores que lo colocaban en el Bayern de Múnich, llegan noticias desde Alemania que podrían cambiar el mercado.





Según Florian Plettenberg, de Sky Sport Alemania, el Bayern ha cambiado de idea: el defensa surcoreano ya no está en la lista de transferibles y, salvo sorpresa, seguirá en el club.





Solo una oferta excepcional podría hacer cambiar de idea al club y al jugador. Por ahora, esa opción se ve remota, pues la directiva lo incluye en sus planes para la próxima temporada.





El jugador, con contrato hasta 2028, ya había manifestado sudeseo de quedarse en Múnich y seguir ganándose un papel relevante en el equipo.



