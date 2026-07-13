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Gianluca Minchiotti

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Juventus: Kim no deja el Bayern de Múnich, a menos que llegue una oferta irrechazable

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M. Kim

La estrategia del Bayern para el defensa central surcoreano

El futuro de Minjae Kim da un giro inesperado. Tras semanas de rumores que lo colocaban en el Bayern de Múnich, llegan noticias desde Alemania que podrían cambiar el mercado.


Según Florian Plettenberg, de Sky Sport Alemania, el Bayern ha cambiado de idea: el defensa surcoreano ya no está en la lista de transferibles y, salvo sorpresa, seguirá en el club.


Solo una oferta excepcional podría hacer cambiar de idea al club y al jugador. Por ahora, esa opción se ve remota, pues la directiva lo incluye en sus planes para la próxima temporada.


El jugador, con contrato hasta 2028, ya había manifestado sudeseo de quedarse en Múnich y seguir ganándose un papel relevante en el equipo.


  • En Italia, la Juventus sigue de cerca la situación. El central surcoreano, que brilló bajo la batuta de Luciano Spalletti en el Nápoles campeón de 2022-23, seduce a la Vecchia Signora.


    Por ahora, el interés de la Juventus parece enfriarse, pues la nueva estrategia del Bayern, que no lo considera transferible, complica cualquier negociación, a menos que llegue una oferta irrenunciable en las próximas semanas. Desde Múnich el mensaje es claro: Minjae Kim es pieza clave para el presente y futuro del club bávaro.

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