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Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, Kalulu: «Kolo Muani hará una gran temporada. ¿Conceição o Zhegrova? A mí no me cambia muchísimo»

Juventus vs NEC Nimega
Juventus
NEC Nimega
Europa League

El defensa francés habla en la víspera de su debut en la Europa League

Pierre Kalulu, defensa de la Juventus, habla en rueda de prensa en la víspera del partido contra el NEC Nijmegen, correspondiente a la primera jornada de la fase de liga de la Europa League, programado para mañana a las 21:00 en el Allianz Stadium.


"¿La derrota contra el Sassuolo? Para nosotros el único partido que cuenta es el próximo —explica el defensa francés, tal y como recoge Gazzetta.it—, porque solo sobre el futuro podemos influir. Hemos vuelto a ver el partido y somos conscientes de que tenemos que aprender de nuestros errores. Sabemos que el Nec ataca mucho, así que debemos estar atentos".


"Conozco bien a Randal y sé que es alguien que está trabajando, sabe que no ha conseguido marcar pero yo soy el primero en saber que cuando empiece a marcar nos echará una gran mano, no tengo dudas de que hará una gran temporada".


  • "¿Kolo Muani? Conozco bien a Randal y sé que es alguien que está trabajando, sabe que no ha conseguido marcar, pero yo soy el primero en saber que cuando empiece a marcar nos echará una gran mano, no tengo dudas de que hará una gran temporada".


    "A nivel personal tengo unos objetivos que por ahora me guardaré para mí, quizá los diré más adelante en la temporada, pero sé que estoy lejos de mis límites y por eso quiero seguir mejorando".


    "Para mí es un error pensar que una competición es más fácil que otra para llegar al éxito: la Europa League es una competición diferente y nos enfrentaremos a equipos fuertes, es nuestro camino y debemos afrontarlo con todo. ¿Zhegrova o Conceiçao? Tienen cualidades diferentes, pero ambos atacan muy bien, soy yo quien tiene que adaptarse a su manera de moverse para ayudarles en las acciones ofensivas. Para mí no cambia muchísimo entre los dos".


    "Ya hace un tiempo que juego con Koop, es alguien con quien se puede hablar y bromear, muy tranquilo. Trabaja mucho en el campo, con cualidades tanto físicas como técnicas, con una zurda que pone buenos balones. Dará lo mejor para nosotros".



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