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cm grafica alajbegovic juve
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus-Inter, juega Alajbegovic: «Se volverá indispensable para Spalletti». Su posición en el campo y el probable once de la Juventus

Juventus
Serie A
K. Alajbegovic

En el Derby de Italia de mañana en amistoso, en Perth, habrá espacio para el debut con la Juventus del joven talento bosnio

El debut de Kerim Alajbegovic, probablemente desde el 1.er minuto, seguro con el partido en marcha, será uno de los mayores focos de interés del derbi de Italia que mañana, en un amistoso, en Perth, enfrentará a Juventus e Inter por primera vez en la temporada 2026-27. El


El bosnio de la generación 2007, que la Juve ha fichado en propiedad por 30 millones, más 2 en costes accesorios y un máximo de 5 en bonus, podría ser alineado por Luciano Spalletti en la formación titular, en la línea de tres por detrás del delantero centro, o entrar con el partido en marcha.

  • Juventus, la probable alineación contra el Inter

    En el habitual 4-2-3-1, Spalletti hará alguna variación con respecto al once inicial del partido ganado contra el Chelsea. Según Sky, bajo palos se perfila la continuidad de Di Gregorio, mientras que en defensa Kalulu y Cambiaso deberían ser los dos laterales. La novedad en el centro podría estar representada por Koopmeiners, formando pareja con Bremer. En el centro del campo se va hacia la continuidad de Douglas Luiz al lado de Locatelli. En la mediapunta, en cambio, Alajbegovic podría tener como compañeros a McKennie y Conceicao, con David como favorito sobre Kolo Muani para el papel de delantero centro.


    Esta es, en resumen, la probable alineación de la Juventus para el partido de mañana contra el Inter:

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; McKennie, Alajbegovic, Conceicao; David. Entrenador: Luciano Spalletti.


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  • «Alajbegovic se convertirá en indispensable para Spalletti»

    Mientras tanto, sobre Alajbegovic habla hoy Sergej Barbarez, seleccionador de Bosnia y Herzegovina, entrevistado por la Gazzetta dello Sport: «Quiero felicitar a Kerim por este importante paso en su carrera. Formar parte de un club como la Juventus es un gran logro y un justo reconocimiento al compromiso y la dedicación que ha demostrado».


    Barbarez prosigue: «Es uno de los jóvenes con más talento de nuestro país. Tiene una técnica excepcional, una gran seguridad con el balón en los pies y posee la mentalidad adecuada para convertirse en un campeón. Lo que más me impresiona es su ganas de aprender y mejorar cada día. El traspaso a la Juventus también conlleva un gran sentido de la responsabilidad. Kerim es todavía muy joven, así que lo más importante será tener paciencia. La constancia en el trabajo le ayudará a crecer gradualmente hasta convertirse en una pieza indispensable para Spalletti. Si sigue siendo humilde y manteniéndose concentrado, como sabe hacer, estoy seguro de que logrará triunfar también en un gran club europeo como la Juventus».


    Por último, sobre la posición preferida de Alajbegovic, el seleccionador de Bosnia y Herzegovina no se moja: «Mediapunta o extremo, ¿dónde rinde mejor? Sabe aprovechar muy bien los espacios, no tendrá problemas. Como seleccionador de Bosnia me siento orgulloso de él. Estoy deseando verlo ponerse a prueba en una de las ligas más importantes del mundo».

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