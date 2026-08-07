El debut de Kerim Alajbegovic, probablemente desde el 1.er minuto, seguro con el partido en marcha, será uno de los mayores focos de interés del derbi de Italia que mañana, en un amistoso, en Perth, enfrentará a Juventus e Inter por primera vez en la temporada 2026-27. El
El bosnio de la generación 2007, que la Juve ha fichado en propiedad por 30 millones, más 2 en costes accesorios y un máximo de 5 en bonus, podría ser alineado por Luciano Spalletti en la formación titular, en la línea de tres por detrás del delantero centro, o entrar con el partido en marcha.