En la grada también apareció una pancarta con un significado especial: “7-3-90, gracias Baresi”. La referencia es al 7 de marzo de 1990, cuando Mechelen y Milan se enfrentaron en Heysel en los cuartos de final de la Copa de Europa. Antes del partido, Baresi, acompañado por el directivo del Milan Paolo Taveggia, quiso rendir homenaje a las víctimas de la tragedia ocurrida en el mismo estadio cinco años antes, a pesar de que la UEFA y las autoridades belgas no habían autorizado la iniciativa. Baresi llevó 39 rosas rojas, una por cada una de las personas que perdieron la vida el 29 de mayo de 1985 antes de la final de la Copa de Europa entre Juventus y Liverpool. Un gesto que permanece en la memoria de los aficionados de la Juventus.











