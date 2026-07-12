Mientras se define el futuro de Randal Kolo Muani y de Vlahovic, la Juventus busca fichar un delantero para Luciano Spalletti, además de Jeff Ekhator, y aguarda saber qué pasará con David, Openda, Zhegrova y Milik.





Según Tuttosport, el primero en llegar podría ser Mateo Pellegrino, del Parma, club con el que la Juve mantiene excelentes relaciones y que se muestra dispuesto a cederlo. El diario asegura que la Vecchia Signora está decidida a ficharlo ya. Pellegrino prioriza a la Juve, aunque varios equipos de la Premier League y La Liga siguen interesados.



