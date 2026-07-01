Comunicado de la Juventus:





«Ya es oficial el traspaso definitivo de Giovanni Daffara al Parma. El portero, nacido en 2004, se formó en la cantera de la Juventus hasta debutar como profesional con el Next Gen en marzo de 2023. Con la Next Gen disputó 83 partidos antes de ser cedido al Avellino en la temporada 2025/26, donde jugó 25 encuentros y alcanzó la primera ronda de los play-offs.

¡Mucha suerte en tu carrera, Giovanni!

Comunicado del Parma:





«El Parma Calcio 1913 comunica que ha fichado en propiedad al futbolista Giovanni Daffara procedente del Juventus Football Club. El portero ha firmado un contrato con el club gialloblu hasta el 30 de junio de 2031.





Nacido en 2004, se formó en la cantera de la Juventus y debutó como profesional con el Juventus Next Gen, donde mostró personalidad y seguridad bajo los palos. En la 2025/26, cedido al Avellino, disputó 25 partidos en Serie B con 3 porterías a cero, ayudando al recién ascendido equipo campano a alcanzar los play-offs y confirmándose como uno de los jóvenes porteros más prometedores de la categoría. Su fichaje refuerza la apuesta del club por jóvenes talentos con margen de crecimiento, en línea con el proyecto deportivo.





«Estoy muy contento de formar parte de la familia del Parma Calcio. He encontrado un club con las ideas claras, con un proyecto que me ha convencido desde el primer momento. Para mí es una gran oportunidad y daré lo mejor de mí para crecer y ayudar al equipo. ¡Estoy deseando empezar esta nueva aventura y conocer a la afición gialloblu!».

¡Bienvenido a Parma, Giovanni!».