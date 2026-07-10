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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus ha oficializado la cesión de Faticanti al Avellino

Juventus
Fichajes
G. Faticanti
Juventus Next Gen
Avellino

Comunicado del club bianconero

«Giacomo Faticanti jugará la temporada 2026/2027 cedido en el Avellino. Ya es oficial la cesión temporal del centrocampista nacido en 2004». Así loanuncia la Juventus.


  • El comunicado de la Juventus añade: «Tras su compra definitiva al Lecce, firma hasta 2029 y se une al Sassuolo. Tras dos temporadas en el Next Gen —66 partidos, 3 goles y 5 asistencias— y su reciente debut con la selección italiana, Giacomo está listo para este nuevo capítulo en la Serie B.


    ¡Mucha suerte en esta nueva aventura, Giacomo!».


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