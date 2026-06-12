Tras el último cambio en la dirección de la Juventus, que ha reemplazado a Damien Comolli por Giovanni Carnevali, La Gazzetta dello Sport repasa lo que el club ha gastado en directivos en los últimos seis años, desde Maurizio Arrivabene hasta Comolli. Arrivabene, ex Ferrari, cobró 2 millones brutos en año y medio (junio 2021-enero 2023). Tras su salida llegó Maurizio Scanavino, cercano a Elkann, con la misión de sanear las cuentas y plenos poderes como director ejecutivo: 600 000 euros para la segunda mitad de la temporada 2022-23, 1,2 millones en 2023-24 y 800 000 euros en 2024-25, sumando 2,6 millones en total, según el diario.
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Juventus ha gastado 15 millones en directivos en los últimos 5 años, incluidos los sueldos de Arrivabene, Scanavino, Giuntoli y Comolli
En julio de 2023 llegó a Turín Cristiano Giuntoli, directivo con amplias competencias, al igual que Fabio Paratici. Para el nuevo director general de fútbol, exjugador del Nápoles, un sueldo de 2,9 millones en 2023-24 y 2,3 millones en 2024-25, más 850 000 euros de indemnización por la rescisión anticipada del contrato. Total: unos 6 millones en dos temporadas. Tras su salida, llegó Comolli, ex del Tolosa: prima de fichaje de 950 000 euros y salario estimado de 3 millones para la 2025-26, primero como director general y, desde noviembre, como director ejecutivo.
En total, Arrivabene, Scanavino, Giuntoli y Comolli rondan los 15 millones en cinco temporadas. En ese mismo periodo, el club invirtió unos 350 millones de euros en el mercado, tras las ventas, y obtuvo la Copa de Italia 2024.