Todo está hecho, solo falta el anuncio oficial. La Juventus y el Parma han acordado el traspaso de Giovanni Daffara, portero nacido en 2004, al Tardini. La temporada pasada brilló en la Serie B con el Avellino y alcanzó los play-offs (derrota ante el Catanzaro). Formado en el Biellese y en la cantera bianconera, llega al equipo de Cuesta a cambio de 5 millones de euros, sin opción de recompra. Tras semanas de negociaciones, el acuerdo es oficial: el guardameta está listo para debutar en la Serie A con la camiseta gialloblù.
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Juventus ha confirmado la venta de Giovanni Daffara al Parma. Los bianconeri percibirán una cantidad aún no revelada y mantendrán una cláusula de recompra
NO HABRÁ GENOA, A PARMA PARA SER TITULAR
Daffara no irá al Génova. Si se cierra a tiempo el traspaso de Ekhator y Puczka, el exjugador del Avellino quedará fuera de la negociación entre los bianconeri y el club ligur. Daffara ficha por el Parma para ser titular, mientras Zion Suzuki, primera opción del Leeds, sale del equipo.