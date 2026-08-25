Juventus-Grabara: el saludo de Szczęsny al «mejor portero» de Polonia

Kamil Grabara es protagonista inmediato en las redes sociales de la Juventus. El portero polaco, cuyo fichaje se ha hecho oficial hoy, habla en las redes sociales de la Juventus: "¡Hola, juventinos! Estoy muy feliz de firmar por la Juventus. Estoy deseando veros en el Allianz Stadium".





Recordamos que el polaco Grabara tiene un 'padrino' importante, es decir, el ex portero de la Juventus y compatriota de Grabara, Wojciech Szczęsny. De hecho, Szczęsny definió a Grabara como el "mejor portero" de Polonia.