La Juventus ha vuelto a trabajar también hoy bajo las órdenes de Luciano Spalletti, pero el técnico de la Juventus no ha podido contar con todo el grupo. Han sido varios, de hecho, los jugadores que han realizado una sesión diferenciada.





Entre ellos está Federico Gatti. Según informa Gianluca Di Marzio, el defensa sigue lidiando con las secuelas del golpe en el tobillo sufrido el pasado lunes. El defensa había sido arrollado por un aficionado al término del amistoso en familia y, por precaución, ha seguido con un programa de trabajo personalizado. La situación, sin embargo, no genera una preocupación particular.