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Juventus Inside Vlahovic 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, espejismo Vlahovic: un ganador solo en taquilla, pero el sustituto aún no llega

Juventus
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Opinion
D. Vlahovic

Ni Premier ni LaLiga: el serbio se va al Besiktas con un sueldo millonario

Ahora que ha encontrado un nuevo equipo, se puede hacer un balance definitivo sobre quién fue, y qué representó, Dusan Vlahovic para la Juventus. Al final, creemos que se puede hablar de una gran decepción, o al menos de una gran ilusión.


Sin duda se había ilusionado la Juventus cuando en enero de 2022 lo fichó procedente de la Fiorentina por 70 millones de euros más 10 en bonus, garantizándole al mismo tiempo un super salario que, al ir aumentando, acabaría alcanzando incluso los 12 millones por temporada. La Juventus, al fichar a un futbolista de 22 años que acumulaba 108 partidos y 49 goles con la Fiorentina, pensaba que se había asegurado un delantero generacional, uno capaz de arrastrar al equipo y de marcar la diferencia. No fue así.



  • Está claro que a Vlahovic hay que concederle un atenuante, el de haber llegado a una de las peores Juventus de la historia. En cuatro años y medio, en el mundo de la Juventus ha pasado de todo: un presidente (Agnelli) y todo un Consejo de Administración arrasados por una investigación, una serie de cambios en la directiva como nunca se había visto en la historia del club (Arrivabene, Cherubini, Giuntoli, Comolli y, por último, Carnevali y Massara), por no hablar de los entrenadores. Vlahovic en Turín ha sido entrenado por Allegri, Motta, Tudor y Spalletti, para volver ahora a estar, con Italiano, el técnico que más lo había potenciado en la Fiorentina y con el que ahora se reencuentra en el Besiktas.


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  • En cualquier caso, más allá del caos de la Juventus de los últimos años, le habría correspondido precisamente a Vlahovic, y a unos pocos más, demostrar que son campeones capaces de marcar la diferencia de todos modos, y de sacar al equipo de las arenas movedizas. Y Vlahovic solo lo ha hecho parcialmente: más allá de sus 68 goles en 168 partidos, el número 9 ha sido a menudo víctima de sus nerviosismos y frustraciones, y de limitaciones técnicas que nunca ha conseguido mejorar, en particular en el control del balón y en las combinaciones en espacios reducidos con sus compañeros. Vlahovic, pese a estar dotado de un disparo potente y preciso, deja a la Juventus con un solo trofeo en sus vitrinas, la Coppa Italia de 2024, ganada gracias a un gol suyo en la final ante el Atalanta.



  • Que Vlahovic no sea ese campeón que el entorno de la Juventus había esperado lo demuestra también el destino al que le ha llevado el mercado. El serbio ha alimentado durante meses, si no años, sueños más importantes, cuando se hablaba de la Premier League, del Arsenal en particular, o del Barcelona y del Bayern de Múnich. Al final, ninguno de estos clubes lo ha tenido en consideración. A sus 26 años, y para los próximos tres, es decir, en la fase central y más importante de su carrera, Vlahovic debe conformarse con la liga turca. Lo decimos, obviamente, con el máximo respeto por el Besiktas y por el fútbol turco, que en este momento histórico son más ricos y competitivos que el fútbol italiano. Pero no son la Premier o LaLiga, que eran los sueños de Vlahovic.

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  • Desde el punto de vista contractual, el jugador nacido en 2000 de Belgrado sale claramente ganando: en Estambul percibirá un salario de 10 millones netos por temporada más bonus y una importante prima de fichaje. Desde este punto de vista, él y su entorno son claramente los vencedores. Juventus, en cambio, todavía tiene que encontrar al sustituto de Vlahovic, porque Kolo Muani es un delantero móvil, al que le gusta moverse por todo el frente de ataque, y no el clásico delantero centro de área.

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