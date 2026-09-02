Juventus, escucha a Ridle: «Woltemade es un 9 y medio, recuerda al joven Ibrahimovic. Puede marcar 15 goles»

Karl-Heinz Riedle, exdelantero de la Lazio, de la selección alemana y del Borussia Dortmund, entrevistado por la Gazzetta dello Sport, habla de su compatriota Nick Woltemade, que llega a la Juventus cedido por el Newcastle: "Es más un nueve y medio que un delantero centro tradicional. Es muy alto, es verdad, pero tiene unos pies delicados: tranquilos, porque sabe muy bien dónde está la portería. Tiene características bastante únicas. Es difícil compararlo con un nueve alemán. Más bien, con las debidas proporciones, en ciertos movimientos recuerda al joven Ibrahimovic. Pero Ibra es Ibra...".