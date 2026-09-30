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Gianluca Minchiotti
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Juventus: Elkann abre la cartera; dos puestos son prioritarios en el mercado de fichajes

Juventus
Fichajes
Serie A
R. Kolo Muani
D. Luiz

Con el dinero que llegará de Exor, la Juventus podrá pensar también en nuevos fichajes

Exor está lista para una nueva e importante ampliación de capital que inyectar en el balance de la Juventus. Del Consejo de Administración de ayer, que ratificó el cierre del noveno balance consecutivo en pérdidas (66 millones de euros a 30 de junio de 2026), el Consejo de Administración ha solicitado y propuesto a la Junta General de Accionistas una ampliación de capital de hasta un máximo de 250 millones. De esos posibles 250 millones de euros, 164 llegarían por parte de Exor, si se confirmara la cifra inicial de la ampliación de capital (lo sabremos a principios de noviembre).


En los últimos años, la Juventus ha llevado a cabo cuatro recapitalizaciones, por un importe total de 998 millones de euros, de los cuales 637 fueron aportados por Exor. Si se confirmara la nueva ampliación, se alcanzaría una cifra de 800 millones invertidos por el holding de la familia Agnelli/Elkann en el universo Juventus en los últimos siete años.



  • ¿A dónde irá el dinero de la ampliación de capital?

    Pero, ¿cuáles serían las prioridades del mercado de la Juventus en caso de una nueva ampliación de capital por parte de Exor? Es pronto para decirlo, porque las incógnitas siguen siendo muchas, empezando por la clasificación para la Champions League 2027-28 y los consiguientes ingresos por parte de la UEFA: con ese dinero, la Juve puede plantearse un tipo de mercado; sin esos ingresos, en cambio, tendrá que pensar en otro tipo de campaña de fichajes. Tras un año de ausencia, la presencia de la Juventus en la Champions 2027-28 es fundamental para las arcas del club, y para la competitividad deportiva, pero solo en mayo sabremos si el equipo de Luciano Spalletti habrá logrado la clasificación o no. Mientras tanto, los recursos de la ampliación de capital servirán para poder pensar en posibles refuerzos en enero y para poder planificar, al menos en mínima parte, el mercado del verano de 2027. En cualquier caso, además de los fichajes, la Juventus deberá prever antes del 30 de junio de 2027 tener que hacer una venta importante.


  • Las prioridades son dos.

    Hechas estas premisas, no hay duda de que Juventus tendrá que pensar en desviar la mayor parte de sus inversiones hacia el centro del campo y el delantero centro. Más allá del buen inicio de temporada de Douglas Luiz y de las pequeñas señales positivas mostradas por Kolo Muani en los dos últimos partidos antes del parón, esas son las dos zonas del campo en las que Juventus necesita incorporaciones top para dar un salto de calidad y poder volver de verdad a ser protagonista. Un centrocampista de talla internacional, también porque existe la incógnita sobre cómo se recuperarán Locatelli y Thuram de sus respectivas lesiones graves, y un gran delantero centro: esos son los dos fichajes soñados por Juventus, tanto por la directiva como por el entrenador. También en otros sectores Juventus tiene y tendrá necesidades, sobre todo en la portería (¿se ejercerá la opción de compra por Vicario? ¿se fichará a Palmisani?) y en los laterales, mientras que la línea en la que no hay problemas, y en la que incluso hay superpoblación, es la de los extremos de ataque.

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