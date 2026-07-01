Kenan Yildiz y Jeff Ekhator son los dos jugadores más jóvenes con al menos 50 partidos en las dos últimas temporadas de la Serie A: Yildiz suma 71 (todos con la Juventus) y Ekhator, 54 (todos con el Génova), según Opta Paolo.
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Juventus, el récord de Yildiz y Ekhator: los dos jugadores más jóvenes con al menos 50 partidos disputados en la Serie A
A partir de la próxima temporada, Jeff Ekhator (nacido el 11/11/2006) y Kenan Yildiz (nacido el 4/5/2005) jugarán en la Juventus. La Juve apuesta por los jóvenes más destacados de la liga.
La Juve fichó a Ekhator por 18 millones (16+2) más los derechos de David Puczka, valorados en 5 millones, al Génova.