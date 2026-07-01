Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Yildiz Juventus FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, el récord de Yildiz y Ekhator: los dos jugadores más jóvenes con al menos 50 partidos disputados en la Serie A

Juventus
Serie A
K. Yildiz
J. Ekhator

Kenan Yildiz y Jeff Ekhator son los dos jugadores más jóvenes con al menos 50 partidos en las dos últimas temporadas de la Serie A: Yildiz suma 71 (todos con la Juventus) y Ekhator, 54 (todos con el Génova), según Opta Paolo.

  • A partir de la próxima temporada, Jeff Ekhator (nacido el 11/11/2006) y Kenan Yildiz (nacido el 4/5/2005) jugarán en la Juventus. La Juve apuesta por los jóvenes más destacados de la liga.


    La Juve fichó a Ekhator por 18 millones (16+2) más los derechos de David Puczka, valorados en 5 millones, al Génova.




    • Anuncios
Amistosos
Basilea crest
Basilea
BAS
Juventus crest
Juventus
JUV