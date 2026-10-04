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Benjamin Sesko Manchester United 2025-26Getty
Emanuele Tramacere
Traducido por

Juventus, el Manchester United fija el precio por Sesko y Zirkzee

Juventus
Manchester United
J. Zirkzee
B. Sesko
J. Mateta
AC Milán

Los dos delanteros están en la rampa de salida del Manchester United, que quiere hacer caja ya en enero.

La temporada del Manchester United no ha empezado, ni mucho menos, como todos esperaban. La gestión de Michael Carrick en el tramo final de la pasada temporada había devuelto al Manchester United a la Champions League, pero el inicio de esta campaña, con una sola victoria en cinco partidos de la Premier League, la eliminación en la Carabao Cup y solo un triunfo convincente en el debut europeo, ha vuelto a sumir al club en los miedos y las dudas del pasado.

El ataque, obviamente, ha quedado en el punto de mira, el único sector realmente no revolucionado en verano, pero que podría cambiar por completo de cara al próximo mercado de invierno. Tanto Benjamin Sesko como Joshua Zirkzee, de hecho, están en el mercado y son transferibles.

  • Precio alto por Sesko

    La verdadera decepción a ojos de la propiedad de INEOS ha sido hasta ahora Benjamin Sesko. El delantero esloveno fue pagado por casi 80 millones de euros para ficharlo del Leipzig en el verano de 2025, cuando media Europa se había fijado en él (también estaba el Milan). Su balance en este inicio de temporada es de 2 goles en 6 partidos, pero solo 1 en liga, en el 2-2 contra el Everton.

    En verano se movieron por él Newcastle y Barcelona, pero entonces la decisión fue retenerlo en Old Trafford. Según TeamTalk, hoy los planes han cambiado, con el Manchester United sondeando ya el mercado en busca de un sustituto y queriendo ingresar no menos de 75 millones por una salida definitiva de Sesko.

    Entre los clubes interesados en el esloveno, aunque por ahora solo como cesión, quizá con opción de compra, está la Juventus, que a final de temporada, salvo sorpresa, no podrá fichar definitivamente a Woltemade y está buscando un delantero más físico para acompañar al alemán y a Kolo Muani.

  • Zirkzee, cifras low cost

    Ni siquiera están dando frutos los más de 42 millones de euros invertidos hace ya casi dos años para llevar a Manchester a Joshua Zirkzee desde el Bolonia y, a diferencia del esloveno, su espacio hasta ahora se ha reducido a solo 70 minutos en total y cero goles en su haber.

    La Juventus lo había pensado durante mucho tiempo antes de lanzarse a por Woltemade y, como se ha dicho, está buscando un delantero con características diferentes, pero las excelentes relaciones entre Massara y su entorno dejan necesariamente una puerta abierta al club turinés.

    Según The Sun, la cifra exigida para traspasar al neerlandés es de unos 20/25 millones de euros, una cantidad asequible también para los clubes italianos y que está despertando el interés del Crystal Palace, que en cambio podría vender a Mateta en enero (exobjetivo de Milan y Juventus) y por quien precisamente está el Manchester United.

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