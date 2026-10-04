La verdadera decepción a ojos de la propiedad de INEOS ha sido hasta ahora Benjamin Sesko. El delantero esloveno fue pagado por casi 80 millones de euros para ficharlo del Leipzig en el verano de 2025, cuando media Europa se había fijado en él (también estaba el Milan). Su balance en este inicio de temporada es de 2 goles en 6 partidos, pero solo 1 en liga, en el 2-2 contra el Everton.

En verano se movieron por él Newcastle y Barcelona, pero entonces la decisión fue retenerlo en Old Trafford. Según TeamTalk, hoy los planes han cambiado, con el Manchester United sondeando ya el mercado en busca de un sustituto y queriendo ingresar no menos de 75 millones por una salida definitiva de Sesko.

Entre los clubes interesados en el esloveno, aunque por ahora solo como cesión, quizá con opción de compra, está la Juventus, que a final de temporada, salvo sorpresa, no podrá fichar definitivamente a Woltemade y está buscando un delantero más físico para acompañar al alemán y a Kolo Muani.