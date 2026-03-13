Di Gregorio ha perdido la titularidad, pero no parece que Perin vaya a seguir defendiendo la portería de la Juventus durante mucho tiempo: no dejan de circular rumores sobre varios porteros que podrían fichar por el equipo este verano, como De Gea, de la Fiorentina, o Vicario, del Tottenham, pero el nombre que suena con más fuerza es el de Alisson Becker, del Liverpool.
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Juventus: el fichaje de Alisson no es un problema; Spalletti es la clave para convencer al brasileño y al Liverpool
El contrato vigente es válido hasta 2027, pero los Reds ya han marcado un rumbo claro desde hace tiempo con la decisión de fichar a Mamardashvili, procedente del Valencia. Y luego está el factor Spalletti: el técnico de Certaldo conoce a Alisson desde la época en que vestía la camiseta de la Roma, y necesita un guardameta en el que pueda confiar bajo los palos.
Como señala La Gazzetta dello Sport, ni siquiera el salario de Alisson supondría un problema: 6 millones netos, uno menos de lo que cobra el número 10 de la Juve, Yildiz, tras su reciente renovación. Por lo tanto, si Spalletti lograra convencer a Alisson y el Liverpool se mostrara dispuesto a traspasarlo, el camino para la Juve se allanaría de inmediato.
LA TEMPORADA DE ALISSON
Hasta ahora, el portero brasileño ha disputado 24 partidos en la Premier League, con 9 porterías a cero y 29 goles encajados. En las competiciones de copa, por su parte, ha disputado 5 partidos en la Champions, con 3 goles encajados y otras tantas porterías a cero; ha encajado 2 goles en la final del Community Shield y, por último, ha disputado 2 partidos en la FA Cup, con 1 gol encajado y una portería a cero.