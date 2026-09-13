Juventus: el estreno de Sarr, Cambiaso y McKennie no se recuperan. Los convocados para el Sassuolo

Pape Mate Sarr llega a tiempo y por primera vez entra oficialmente en la convocatoria de Luciano Spalletti para su Juventus. Esta noche, a partir de las 20:45 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia, la Juventus se enfrentará al Sassuolo en un partido correspondiente a la 4.ª jornada de la Serie A 2026/2027.

La emergencia continúa para el técnico toscano, que tendrá a su disposición al ex del Tottenham, pero no recupera ni a Andrea Cambiaso ni a Weston McKennie, que siguen en la enfermería junto a Yildiz, Locatelli y Thuram. Son tres los jóvenes que se han sumado, entre ellos también Owusu, que ha subido para la ocasión desde el Under 23.