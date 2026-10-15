Juventus, el caso Woltemade: Spalletti lo ve en todas partes, pero a los 24 años aún no tiene una posición definida

En el partido de esta noche en el campo del Celta de Vigo, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League, con toda probabilidad Nick Woltemade también tendrá un lugar en el once titular de la Juventus. Para el alemán nacido en 2002 sería su segunda titularidad, tras la que tuvo ante el NEC, también en la Europa League, cuando marcó de penalti el que hasta ahora ha sido su único gol con la Juventus. En liga, en cambio, el exjugador del Newcastle solo ha tenido minutos en cuatro partidos: 14 contra el Milan, 30 contra el Sassuolo, 4 contra el Atalanta y otros 30 contra el Cagliari.





Ayer, Spalletti habló así de Woltemade: «Lo utilizaremos contra el Celta de Vigo. Es lo correcto, porque también necesitamos dar descanso al equipo. No solo tenemos tres partidos esta semana, sino que afrontamos un periodo así. Si no hacemos cambios, ¿cómo vamos a llegar hasta el final? Nick puede jugar de delantero centro, participar en la elaboración, llegar desde atrás y ocupar la zona de tres cuartos y, a veces, el centro del campo».







